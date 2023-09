Tottenham | Levy | «Mourinho e Conte volevano solo difendere l’1-0»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le parole di Daniel, presidente e proprietario del, sull’esperienza dei due allenatori nel club inglese Daniel, presidente del, ha parlato a Bloomberg di. PAROLE – «? Ho avuto un buon rapporto con loro, sono diversi, ma ho fatto un errore. Sono ottimi allenatori, ma non sono adatti a questo club. Il modo in cui vogliamo vincere è diverso da come dobbiamo vincere. Il nostro stile, quello che desiderano i tifosi, è un calcio offensivo. Se significa vincere 4-3, così sia. A loro invece non importa se per vincere devonol’1-0. Eravamo disperati, penso che in quel momento, 4-5 anni fa, qualsiasi modo per vincere ci sarebbe andato bene, ma non abbiamo vinto e, se ...