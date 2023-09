Torri Gemelle | uno dei terroristi non è più in grado di sostenere il processo E’ stato detenuto a Guantanamo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Uno dei cinqueaccusati dell’organizzazione degli attentati dell’11 settembre 2001 contro lee il Pentagono, lo yemenita Ramzi bin al-Shibh, èriconosciuto non indiun. Lo ha deciso un giudice militare di, il colonnello Matthew McCall, a seguito di una raccomandazione di una commissione medica. Lo riporta il New York Times. Ramzi bin al-Shibh, già tesoriere di al-Qaeda, si è occupato del finanziamento degli attentati dell’11 settembre e per questo rischia la condanna a morte. L’avvocato accusa: torturato dagli agenti Cia Ma, secondo il suo avvocato David Bruck, sarebbe”torturato dagli agenti della Cia” e per questo soffre di stress post traumatico, di psicosi e ...