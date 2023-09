Torna la frangia a tendina | must dell’autunno

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 22 settembre 2023) Con l’autunnoa far parlare di sé la, già scelta anche dalle star anche royal come Kate Middleton e la showgirl Elisabetta Canalis. Perché piace così tanto? Una delle tendenze capelli diventatehave con il supporto persino di Kate Middleton riguarda la, una scelta flessibile perfetta per la stagione entrante. L’autunno porta con sé aria di cambiamento e cerca di prendere le distanze dall’estate, a partire dall’acconciatura. Spazio a nuovi tagli e colori e, tra le scelte più gettonate, si favorisce il ritorno della, una scelta che anche Kate Middleton ha apprezzato per se stessa. Crediti: Jennifer Lopez/Instagram – VelvetMagCelebre sin dai tempi di Brigitte Bardot, la ...