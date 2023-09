Torino | domenica scenderà in campo la prima squadra femminile

Il Ciclone Circe è atteso sull'Italia a partire da venerdì 4 agosto. Da quel giorno in poi, per buona parte della prossima settimana, l'anti Ciclone ...

Il Ciclone Circe è atteso sull'Italia a partire da venerdì 4 agosto. Da quel giorno in poi, per buona parte della prossima settimana, l'anti Ciclone ...

Ecco come ottenere i biglietti omaggio per le proiezioni del film Una sterminata domenica : le città e i cinema coinvolti nell'iniziativa. Una ...

Le due formazioni si sfidano24 settembre alle 12:30 e i pronostici della vigilia sono ...per un segno 2 a 2.33 ed è ancora più alta la quota per il successo della Roma in casa del, con ...... a Catanzaro (2 - 1), al 'Liberati' con la Cremonese (0 - 1) escorsa a Como (2 - 1). L'... Livorno (capocannoniere in A nel 2005), Parma,, Napoli eccetera, vincitore dei Giochi del ...

Fiera del disco a Torino in Piazza Madama Cristina: ingresso gratuito TorinoToday

Cosa fare a Torino sabato 23 e domenica 24 settembre TorinoToday

Torna a Torino il più importante concorso al mondo di fotogiornalismo ... Poi visitabile dal lunedì al giovedì 10-20; venerdì e sabato 10-21; domenica 10-20.Torino-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, ...