Tombolo Liliana Cojita uccisa da Youssef Maid

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 22 settembre 2023) Efferato femminicidio anel Padovano., romena di 55 anni, è statain un’abitazione in via Vittorio Veneto dopo viveva insieme ad altre persone, incluso il reo confesso marocchino, pare legato da un sentimento con la vittima.si era trasferita aper stare vicina alla sorella che vive nella frazione di Onara con la famiglia affetta da problemi di salute. In base ad una prima ricostruzione tra il marocchinoe la vittima sarebbe scoppiata una furibonda lite per futili motivi. L’africano avrebbe preso per il collo la donna sino a soffocarla. Non appena si è reso conto della gravità del gesto e che la donna romena era morta, è uscito di casa e si è recato in caserma per ...