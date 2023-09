Tod’s dalla Fabbrica alla passerella

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Location perfetta per sublimare il concetto del fatto a mano in rispetto dell’alto artigianato: i Laboratori Scala Ansaldo, dove prendono forma le straordinarie scenografie scaligere, hanno ospitato la sfilata diper la primavera estate 2024, l’ultima pare dell’attuale direttore creativo Walter Chiapponi. Che ha articolato una collezione rigorosa nei tagli, nella fattura e nella scelta delle nuance. Un neo minimalismo che supera quello degli anni Novanta, abbracciando un’inedita fluidità e composità tattile. Eliminata ogni decorazione e orpello superfluo anche dalle borse che pur mantenendo la storica costruzione, nel caso della Di Bag e della T Timeless , mutano nelle proporzioni. Nel complesso Chiapponi in questa collezione è riuscito a trasmettere gli archetipi della sapienza artigianale italiana. Leggi tutti gli articoli sulla Milano Fashion Week