“Tiktoker di mer*a” | vandali imbrattano la nuova automobile di Alessandro Greco Lui si sfoga | “Uno choc | più di mille euro di danni”

(Di venerdì 22 settembre 2023) 2.1 milioni di follower su TikTok e 1.1 milioni di iscritti su YouTube. Il suo nome è, giovane creator di Cassano Magnano (Lombardia). Proprio lui, classe 2003, è stato vittima di un brutto attoco. Lo ha raccontato lui stesso a Varese News. Tutto nasce lo scorso 19 settembre da un messaggio che un’amica digli ha inviato dopo aver visto l’dell’amico imbrattata: “Hai visto cosa c’è scritto sulla tua auto?”. Quindiscende immediatamente a vedere e trova la brutta sorpresa: una scritta a caratteri cubitali sulla fiancata lato passeggero: “di me**a”. Un brutto episodio, che ha colpito il: “Per me è stato uno shock – ha spiegatoalla testata locale -. ...

“Tiktoker di mer*a”, vandali imbrattano la nuova automobile di Alessandro Greco Il Fatto Quotidiano

“Per colpa dei vostri insulti orrendi, prima di pubblicare un video controllo che non si veda la ciccia Il Fatto Quotidiano

In Indonesia sono in vigore le leggi contro la blasfemia, chiunque esprima sentimenti di ostilità verso una religione rischia fino a cinque anni di carcere ...Super commentato sui social il video di un Tiktoker cinese che in un ristorante di Cosenza ha ordinato e poi tentato di mangiare un piatto di spaghetti al ...