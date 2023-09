Thiago Motta | «Se ho sentito De Laurentiis per il post-Spalletti? Non è il caso di parlarne oggi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 settembre 2023), allenatore del Bologna ha presentato in conferenza stampa il match di domenica pomeriggio contro il Napoli. Alle 18, allo stadio Renato Dall’Ara, il Napoli di Rudi Garcia, reduce dalla vittoria esterna in Champions League per 2-1 contro il Braga, sarà ospite degli uomini di. La parole del tecnico rossoblù riportate de Tmw: Non si ha mai tempo a fare l’allenatore: «È il nostro mestiere, non c’è mai tempo. Ma si lavora, si pensa al prossimo allenamento, alla prossima partita. Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma hanno vinto e hanno preso fiducia: noi concentrati su quello che possiamo fare e dovremo sfruttare tutte le occasioni». Sarà Napoli di Braga? «Come modulo a 4 dietro, si vede il solito Napoli, attaccano molto bene con i due terzini sulle fasce, i ...