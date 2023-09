(Di venerdì 22 settembre 2023) Non nega, ma neppure risponde. In estate il tecnico rossoblù era stato accostato alper sostituire Spalletti e sul tema, a due giorni dal big match, il tecnico rossoblù se l'è ...

Thiago Motta non ha paura del Napoli , ma ovviamente ha grande rispetto per i campioni d’Italia. Conosce il suo Bologna e sa che può mettere in ...

Non nega, ma neppure risponde. In estate il tecnico rossoblù era stato accostato al Napoli per sostituire Spalletti e sul tema, a due giorni dal big match, il tecnico rossoblù se l'è cavata in dribbling: "Se De ...L'allenatore del Bologna,, in previsione della sfida contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa. 'Sia io che Garcia non abbiamo tempo perché si gioca sempre È il nostro mestiere, non c'è mai tempo. Ma si ...

Thiago Motta e la risposta su De Laurentiis prima del Napoli Corriere dello Sport

Bologna, Thiago Motta: "Mi aspetto il miglior Napoli, dovremo sfruttare le occasioni! Su Garcia e la chiamata di De ... CalcioNapoli24

L'ha sentita De Laurentis E' una delle domande poste a Thiago Motta in conferenza stampa a due giorni da Bologna-Napoli. Di seguito la risposta dell'allenatore italo-brasiliano: "Non mi sembra il ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...