The Continental | il regista | Abbiamo concepito la serie senza conoscere la storia di John Wick 4

(Di venerdì 22 settembre 2023) Albert Hughes,dellaTV The, ha rivelato di averne scritto e completato la sceneggiaturagli eventi di4. Debutta oggi su Prime Video Theprequel nonchè espansione del vasto universo di, franchise action con Keanu Reeves nei panni del sicario più celebre del grande schermo. In un'intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter ilAlbert Hughes ha rivelato di averlo showgli eventi narrati in4. "Nessuno dei produttori ci aveva anticipato quello che sarebbe successo nel film. E ...

The Continental serie tv: arriva la serie evento su Prime Video nell'universo di John Wick . Scopri trama, cast, data di uscita e molto altro. The ...

The Continental serie, quando escono gli episodi e a che ora del prequel di John Wick in streaming dal 22 settembre su Prime Video. The post The ...

La storia raccontata da uno dei franchise cinematografici di maggior successo degli ultimi anni, quella di John Wick , si espande in. La nuova miniserie di Prime Video , disponibile in streaming da oggi ogni venerdì pomeriggio con un doppio episodio per tre settimane, porta i fan indietro nel tempo, nell'inferno ...La Grande Tavola, presenza silenziosa ed effimera, ma soprattutto ildi New York, dedalo di incontri oscuri e loschi affari, sono divenuti col tempo personaggi capaci di dar forma e ...

The Continental è la serie action che avete sempre sognato Today.it

Le serie tv per il weekend: «The Continental: dal mondo di John Wick» e «Sex Education 4» Corriere della Sera

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ in arrivo un motore elettrico con una coppia mai vista prima: lo lancerà DeepDrive, azienda che ha sede a […] More ...Ambientata nella New York degli anni '70, la miniserie di 6 episodi segue un giovane Winston Scott percorrere un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso del Continental nel tentativo ...