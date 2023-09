The Caine Mutiny Court-Martial | trailer per l' ultimo film diretto da William Friedkin

(Di venerdì 22 settembre 2023) Presentato a Venezia, si tratta dell'da, scomparso lo scorso agosto. Showtime ha diffuso in streaming ilufficiale di Thein carrierada, scomparso lo scorso agosto all'età di 87 anni. Interpretato da Jason Clarke (Oppenheimer), Jake Lacy (The White Lotus) e Kiefer Sutherland (24), ilè stato recentemente presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e sarà disponibile in streaming e VOD per tutti gli abbonati Showtime e Paramount+ with Showtime venerdì 6 ottobre, prima di debuttare in onda su Showtime domenica ...

Kiefer Sutherland Is Captain Queeg-Meets-Colonel Jessup in Trailer for The Caine Mutiny Court-Martial