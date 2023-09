Terremoto ai Campi Flegrei | panico tra studenti Il sindaco rassicura | “Nessun problema | mantenete la calma Presidi e docenti preparati a gestire la situazione”

Dalle ore 11:02 come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in corso uno sciame sismico nell'area deiFlegrei, con l'evento maggiore registrato di magnitudo 3.0. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture ...Due nuove scosse dinella zona deiFlegrei sono state avvertite distintamente a Pozzuoli , Bacoli e nella parte ovest di Napoli. I due sismi, in sequenza, si sono verificati alle 11. La scossa più forte ...

Una forte scossa di terremoto si è avvertita stamattina alle 11.01 a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei. Seguono aggiornamenti Torna a tremare la terra a Napoli. Una forte… Leggi ...Dopo la scossa di magnitudo 3 che si è verificata nella mattinata odierna, il sindaco ci ha tenuto a rassicurare i genitori che si erano preoccupati ...