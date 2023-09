Terremoto a Napoli | scossa di magnitudo 3 nei Campi Flegrei

(Di venerdì 22 settembre 2023) Due scosse disono state avvertite nella tarda mattinata di oggi nella zona dei, in particolare nella zona occidentale die nei comuni di Pozzuoli e Bacoli. Una di3, l'altra di 2.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra ad una profondità di un chilometro. La Protezione civile ha comunicato che dalle prime verifiche non sono stati segnalati danni.

