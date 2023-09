Terremoto a Napoli oggi | scossa di magnitudo 3 ai Campi Flegrei

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Di3, è avvenuta alle 11.02 a 5 chilometri a est di Pozzuoli. Il sindaco Manzoni invita alla calma Nuovoai. La, di3, è avvenuta alle 11.02 alla profondità di 1 chilometro e localizzato a 5 chilometri a est di Pozzuoli. “Abbiamo tutti avvertito ladelle 11:02 di, 3.0. Invito tutti alla calma, in particolare per quanto riguarda le Scuole. E’ in corso una sequenza di eventi sismici, a bassissima(inferiore a 1.0): i dirigenti scolastici, gli operatori e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione, chiedo quindi ai genitori di mantenere la calma perché i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Vi ...