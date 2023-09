Terra Amara | che fine fa Yilmaz | è morto?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 23 settembre 2023 , alle 14.10 , Demir si sta scusando con Yilmaz per averlo fatto soffrire tanto in questi anni, e lui gli accorda il perdono . ...Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena sabato 23 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui è svelato il destino di Yilmaz . La storia di Zuleyha, la protagonista di questa ...

Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 21 settembre: Yilmaz si riprende, Zuleyha e Mujgan si riconciliano per ilmessaggero.it

Terra Amara anticipazioni 22 settembre, Yilmaz e Demir fanno un patto: ecco cosa si sono detti Movieplayer

Fekeli (Kerem Alisik) aggiorna i notabili di Cukurova sulle condizioni di salute di Yilmaz (Ugur Gunes) e dichiara davanti a tutti che, d’ora in poi, Demir (Murat Unalmis) sarà come un figlio per lui.Mentre Zuleyha sarà presa da tutt'altro, Demir inviterà l'affascinante Umit ad un evento in cui vi sarà anche Fikret ...