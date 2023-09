Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 22 settembre 2023

Nella puntata del talk di Canale5 leader di ascolti andata in onda sabato scorso si è dato grande attenzione alla soap turcache da più di un anno appassiona i telespettatori della rete. Mai come in questo periodo il prodotto sta ottenendo un successo clamoroso superando i 2.700.000 telespettatori. Proprio ...Nella puntata diche andrà in onda il 22 settembre , il racconto ruoterà attorno a Yilmaz, che si risveglierà in ospedale con un forte desiderio di rivedere i suoi figli, Adnan e Kerem Ali. Nel frattempo ...

Terra Amara anticipazioni 22 settembre, Yilmaz e Demir fanno un patto: ecco cosa si sono detti Movieplayer

Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 21 settembre: Yilmaz si riprende, Zuleyha e Mujgan si riconciliano per ilmessaggero.it

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...Le anticipazioni sul finale di sempre di Terra amara: dopo aver scampato un attentato, Zuleyha decide di chiudere con l'amore ...