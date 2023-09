Termini – Rapina in minimarket | Fermato un 20enne

I Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane quale l'autore di unaavvenuta la scorsa notte ai danni di un minimarket in via Manin.... perfetta per le strade cittadine congestionate e difficile da superare indi facilità di ... Dalla marcatura identificativa dei vetri a coperture più ampie come Furto/Incendio,e ...

Termini, rapina al minimarket con un taglierino, in manette 20enne ... AGR online

Rapina al minimarket di Roma Termini, Carabinieri fermano egiziano Virgilio

Il fatto risale al 23 agosto scorso in pieno centro a Cosenza: il 24enne di Montalto Uffugo avrebbe sferrato dei pugni colpendo al braccio una donna di 36 anni procurandole delle lesioni, per poi affe ...I Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane quale l’autore di una rapina avvenuta la scorsa notte ai danni di un minimarket in via Manin. Il titolare dell’attività ...