Tennis | Novak Djokovic | “Da Roger Federer ho imparato come gestire al meglio il mio tempo durante gli Slam”

Aveva già il record maschile e con la vittoria agli US Open ne ha 24 come l'australiana Margaret Court

Poi parla diDjokovic Roger Federer e le emozioni condivise in Laver Cup conDjokovic e Rafael Nadal Mouratoglou non ha dubbi: 'Djokovic è l'atleta perfetto per il' Laver Cup,...AtpIl giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz è inarrestabile. A seguito della sconfitta in ...gran lunga le sue performance al Masters di Cincinnati dove si è spinto fino in finale contro...

Mouratoglou non ha dubbi: "Novak Djokovic è l'atleta perfetto per il tennis" Tennis World Italia

Djokovic: «Scommesse nel tennis Il 50% vada ai giocatori» Corriere della Sera

Novak Djokovic ha rilanciato un tema molto interessante durante un'intervista rilasciata sui canali social della PTPA (Professional Tennis Players Association, il sindacato per i giocatori creato ...Con un 2023 da favola Novak Djokovic non solo è tornato ancora una volta numero uno al mondo ma ha raggiunto nuovi inimmaginabili record. Il campione di Belgrado ha vinto tre titoli del Grande Slam su ...