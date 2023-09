(Di venerdì 22 settembre 2023)sta per tornare in campo. Dal prossimo 28 settembre l’altoatesino sarà in campo nell’ATP 500 di Pechino, con l’obiettivo di conquistare definitivamente il pass per le ATP Finals e chiudere la stagione al quarto posto delle classifiche mondiali. Il suo super coach Darrensi è espresso a riguardo in una intervista al sito dell’ATP. “è un appassionato, si diverte, non ha paura di sorridere, è un burlone – l’australiano racconta così l’attuale numero 7 al mondo – Ha una famedi sé, la puoi vederla e notarla nei suoi occhi. So che lo chiamano ‘la volpe’, maha una piccolavincere, disperatamente“.si sofferma poi sul rapporto che ha con lo stesso, che ha ...

L'aspetto che emerge con maggior forza è sicuramente l'intesa tra Sinner e i membri del team: i due allenatori Simone Vagnozzi e Darren, cui si aggiungono Giacomo Naldi (fisioterapista) e ...Giacomo Naldi ha insegnato ail burraco, che è diventato uno dei passatempi preferiti dal team. "Il più competitivo sono io - confessa Sinner - , odio davvero perdere".e Vagnozzi ...

Tennis, Cahill su Jannik Sinner: "Un giocherellone, ma dentro ha una tigre che vuole la vittoria" OA Sport

Darren Cahill impressionato da Jannik Sinner: “Ma quale volpe…” Sportal

Il coach dell'altoatesino ha spiegato la vera forza del tennista di San Candido: "Ha una piccola tigre dentro di sé" ...Simona Halep was disqualified for four years due to testing positive for Roxadustat, a substance prohibited by the regulation, and some irregularities in the biological passport. A sentence that took ...