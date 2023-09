Teleselling | gli operatori telefonici aderiscono al nuovo Codice di Condotta dell’Agcom

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 22 settembre 2023) ROMA – Garantire ai clienti che sottoscrivono contratti telefonicamente la massima trasparenza e contrastare le pratiche illegali e aggressive di. Con questi presupposti gliFastweb, TIM, Vodafone e WindTre hanno aderito aldiapprovato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel mese di agosto, che introduce importanti novità a partire L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Modem libero, la deliberaVodafone chiude le porte a PostePay Optima Spa: Un san Valentino di offerte Vodafone tra le migliori sulla scala Europea Offerte Vodafone direttamente online Telefonia mobile: prezzo medio ancora in calo (-8%), crescita record per i ...