Telese Terme | mercato del sabato | dal 7 ottobre nuova disposizione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dailsettimanale si svolgerà con ladegli stalli che consentiranno di liberare via Cristoforo, rendendola transitabile. “Ancora una volta, grazie all’impegno dell’ufficio tecnico e della Polizia Municipale abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissati – commenta il sindaco Giovanni Caporaso –. I prossimi giorni saranno utilizzati per comunicare le modifiche ai commercianti interessati, nonché per le operazioni preliminari al nuovo assetto”. Per il consigliere comunale con delega al Commercio, Tommaso Mortaruolo è stata trovata una soluzione che potesse accontentare tutti: “Un altro passo compiuto per il bene comune della nostra cittadina – afferma Mortaruolo –. Una delle caratteristiche di questa ...