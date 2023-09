Telese | mercato del sabato | dal 7 ottobre nuova disposizione

Terme . A partire da sabato 7 ottobre ilsettimanale si svolgerà con la nuova disposizione degli stalli che consentiranno di liberare via Cristoforo, rendendola transitabile. 'Ancora ......come sta cambiando il volto dell'influencer marketing e si rimane competitivi in unin costante evoluzione. AB Normal " Eatertainment Company: come si comunica il settore food Nata a...

Telese Terme, mercato del sabato: dal 7 ottobre nuova disposizione anteprima24.it

Area mercato e nuove disposizioni del Comune di Telese Terme Ottopagine

A partire da Sabato 7 ottobre il mercato settimanale si svolgerà con la nuova disposizione degli stalli che consentiranno di liberare via Cristoforo, rendendola transitabile.A partire da Sabato 7 ottobre il mercato settimanale di Telese Terme si svolgerà con la nuova disposizione degli stalli che consentiranno di liberare via Cristoforo, rendendola transitabile. “Ancora u ...