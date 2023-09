(Di venerdì 22 settembre 2023) Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampando il Milan, ma soprattutto Stefano. Ecco le sue dichiarazioni Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampando il Milan, ma soprattutto Stefano. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «? Nonostante abbia ottenuto risultati importanti, è stato messo sulla graticola dai suoi stessi tifosi., ma non è il. Derby? I rossoneri che cercavano di avere possesso palla senza frutti, i nerazzurri concreti, meno possesso palla, ma tanti più goal. Colpa di Stefano, sì anche. Ma i giocatori dove erano, i nuovi acquisti che ...

Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampa difendendo il Milan, ma soprattutto Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampa difendendo il Milan, ma soprattutto Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Pioli Nonostante abbia ottenuto risultati importanti, è stato ...Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampa difendendo il Milan, ma soprattutto Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampa difendendo il Milan, ma soprattutto Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Pioli Nonostante abbia ottenuto risultati importanti, è stato ...

Tardelli difende Pioli: «Certamente avrà commesso degli errori, ma non è il solo» Calcio News 24

Il ritorno di Paola Ferrari: “Sogno un talk sul calcio in giro per l’Italia” la Repubblica

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato dell’impatto di Luciano Spalletti in Nazionale. I dettagli Marco Tardelli ha parlato a La Stampa di Luciano Spalletti in Nazionale. PAROLE – «I ...