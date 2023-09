Tale e Quale Show 2023 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 settembre 2023)sono previste per? Il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti torna ogni venerdì dal 22 settembrealle ore 21.25. In tutto dieci concorrenti pronti a sfidarsi a suon di imitazioni, a cui si aggiungono i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. In tutto sono previste otto. Si comincia come detto dal 22 settembre, ogni venerdì in diretta su Rai 1 alle ore 21.25. L’ultima è prevista per il 10 novembre. Di seguito la programmazione completa (potrebbe subire variazioni). Prima puntata: 22 settembreSeconda puntata: 29 settembreTerza puntata: 6 ottobreQuarta puntata: 13 ottobreQuinta ...