Tale e quale show 2023 | Pamela Prati è Claudia Mori video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 22 settembre 2023) La prima puntata del 22 settembre di2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dellagirl, nei panni di, con lo storico brano Non succederà più. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Chiara Ferragni” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Ci aspettavamo peggio dalla, siamo sinceri. Laha portato sul palco unaabbastanza riuscita, senza strafare, rimanendo nelle giuste note. Potete vedere l’esibizione didi stasera nel ...