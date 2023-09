Tale e quale show 2023 | Gaudiano è Tiziano Ferro video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 22 settembre 2023) La prima puntata del 22 settembre di2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del cantante, già vincitore di Sanremo Giovani nel 2021, nei panni di, con il celebre brano Non me lo so spiegare. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Chiara Ferragni” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Davvero un’ottima esibizione per, che nella vocalità ha ricordato in pieno. Molto buona anche l’imitazione dal punto di vista fisico. Una delle migliori esibizioni della serata senza dubbio. Potete vedere l’esibizione didi stasera nel ...