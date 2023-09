Tagli di tendenza per l’autunno 2023 | il tuo nuovo look è fra questi

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 settembre 2023) Con la nuova stagione alle porte viene voglia di “darci uno”, sperimentare qualchehaire iniziare con nuova energia. Da sempre step rinvigorente per la salute della chioma,are qualche centimetro o più dopo le vacanze estive è sempre un’ottima idea, per eliminare secchezze, capelli aridi e sfoggiare unstile. Le tendenze capelli autunno-invernonon lasciano dubbi: spazio ai volumi – soprattutto per i capelli medi – che riscoprono il fascino dei bob cut in stile supermodella, mentre per chi ama i capelli corti spazio anche al “Pixie Cut” che anche per la nuova stagione torna di, riscoprendo il fascino retrò degli anni ’50 e ’60 senza però dimenticare anche i nuovi stili ed evocando con il nuovissimo “Boyband Cut” le inspo anni ...