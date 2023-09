Supplenze docenti | per il Ministero l’algoritmo funziona | il problema sta nelle disponibilità Si punta ad anticipare operazioni ruoli

(Di venerdì 22 settembre 2023) L'algoritmo, il sistema informatizzato di assegnazione delleda Gae e GPS, che tanto fa discutere e lascia spesso delusi i, per ildell'istruzione e del meritoe non è impazzito. E' quanto emerso dalla riunione di ieri pomeriggio tra, presente il Ministro Valditara, e le Organizzazioni sindacali. L'articolo .

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023 : in riscontro alle diffide e reclami avverso le nomine già effettuate, l'Ufficio Scolastico di Messina ...

Supplenze docenti 2023 : per capire a fondo come funziona l'algoritmo bisogna studiarne il meccanismo in tutte le sue parti. A questo proposito i ...

2023: per capire a fondo come funziona l'algoritmo bisogna studiarne il meccanismo in tutte le sue parti. A questo proposito i chiarimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico di ...... in prima battuta si è verificata una mancanza di posti disponibili, conche, pur avendo ...anticipare di due settimane le operazioni che creano poi i problemi nell'algoritmo delle. Ma ...

Supplenze docenti 2023, la differenza tra chi usufruisce della riserva dei posti legge 68/99 (per fascia) e chi sceglie con priorità la sede Orizzonte Scuola

Supplenze sostegno, le nomine da graduatorie incrociate Scuolainforma

Scuola, Vincenzo Schettini senza freni: ‘Docenti stufi della burocrazia e di stipendi bassi, lasciateli liberi’ 22 Settembre 2023 Supplenze 2023/24, cercasi docenti: avvisi ed interpelli pubblicati ...E’ polemica al liceo Alberti-Dante. Lo scorso anno scolastico, alcune classi fino a fine novembre svolsero poche ore di italiano. Le famiglie: “Non vogliamo fare il bis”. I sindacati: “La scuola può c ...