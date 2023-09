Superbike | GP Aragon | Rea comanda nella FP1 | Petrucci 3° Petrucci e Razgatlioglu si nascondono

(Di venerdì 22 settembre 2023) Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di2023, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito spagnolo. Il britannico si è distinto in sella alla sua Kawasaki, timbrando un rilevante 1:50.309 e precedendo così lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) di appena 32 millesimi. Prestazione rimarchevole per il sei volte Campione del Mondo, reduce dal triplo terzo posto in Francia e che in stagione ha vinto soltanto una gara (la prima in Repubblica Ceca). Squillo a sorpresa di Lecuona, in un anno per lui avaro di particolari soddisfazioni. Terza piazza per il sempre più convincente Danilo: l’alfiere della Ducati, salito tre volte sul podio nel corso di questa annata agonistica, ha concluso con un ritardo di 0.342 dalla vetta. Alvaro Bautista è il Campione del Mondo in carica ...

Cercare appigli davvero concreti per vedere un piccolo, ma importante, barlume di luce in fondo a un tunnel che sembra complesso da valicare. Il ...

Dopo una settimana di pausa, torna l’appuntamento con il Mondiale Superbike 2023 : da Magny-Cours, in Francia, si vola ad Aragon , in Spagna, per ...

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 21 a domenica 24 settembre appuntamenti con le ...

Tutti in pista al Motorland di Alcañiz per le prime sessioni di prove libere del Gran Premio d’ Aragon 2023 , valido come decimo e terzultimo ...

Decimo appuntamento stagionale per il mondiale, che torna in Spagna per il Round ditutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in ...La motivazione Da allora, una volta ricominciati gli allenamenti per poter tornare regolarmente in sella da, Lowes sembrava sul punto di poter recuperare in tempo per l'evento, anche se la sua ...

SBK, LIVE FP1 Superbike Aragon: la diretta minuto per minuto GPOne.com

Sky Sport Motori Weekend | F1 Giappone, MotoGP India, SuperBike Aragon Digital-Sat News

Il Round Tissot di Aragon si apre con le Prove Libere 1 del Campionato del Mondo FIM Supersport 300: il migliore alla bandiera a scacchi è Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) che al MotorLand Aragon si ...Attesa per Petrucci, Rinaldi, Bassani e BMW Alle ore 10:30 scatterà la FP1 della Superbike ad Aragon. C’è grande attesa per capire quelli che saranno i valori in campo su un tracciato dove Alvaro ...