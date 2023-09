Super Guida Tv lancia la versione 4 0 | l’inaugurazione dell’App con vista sul mare

Leggi su zon

(Di venerdì 22 settembre 2023) Villa Fattorusso, elegante location consul golfo di Napoli, ha ospitato mercoledì 20 settembre, il lancio della nuova app diTv 4.0. Ad illustrare il nuovo progetto dellatv più influente d’Italia, l’intero staff che negli ultimi mesi si è adoperato per regalare agli utenti nuovi servizi e funzioni offerte dalla nuova. 4.0 è infatti la postilla finale, ad indicare le ultime frontiereate in termini di tecnologia ed innovazione. “Tutto ciò di cui hai bisogno per sapere cosa guardare” recita lo slogan di presentazione. Dopo aver brevemente introdotto la nascita diTV, nata nel 2010 come App per iPad e poi estesa a tutti gli altri dispositivi mobili, si arriva al cuore del progetto, sapientemente ...