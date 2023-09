Summit GI | il futuro della Lombardia

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ilal centro deldei Giovani Imprenditori Moschini: adattare modello lombardo alla rilevanza e alla rapidità dei cambiamenti contemporanei Si è svolto oggi, presso l’Università degli Studi di Brescia, il secondo Regionaldei Giovani Imprenditori di Confindustria, organizzato in collaborazione con i Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia. L’incontro ha visto confrontarsi imprenditori, istituzioni e protagonisti del territorio lombardo su tematiche strategiche per la competitività e lo sviluppodei prossimi decenni: capitale umano, intelligenza arti?ciale, politiche demogra?che, ?nanza, sostenibilità ambientale e sociale. Il dibattito ha avuto come filo ...