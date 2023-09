Sumit Nagal | miglior tennista indiano 159 Atp | ha 900 euro sul conto | «Gioco gli Slam ma sono povero»

(Di venerdì 22 settembre 2023)è il. E al mondo, meglio di lui, cisolo 158 giocatori. Ha perso l’ultimo torneo disputato solo in finale, per dire: in semifinale ha battuto l’italiano Cobolli e ai quarti Ramos-Vinolas. Insomma non è un carneade. Peròha sulin banca appena 900. È praticamente. È lo stesso, 26 anni, a sfogarsi e a raccontare al The Times of India che di tennis non si campa. Anche a livelli molto alti. “Se guardo il mio saldo in banca, ho quello che avevo a inizio anno, cioè circa 900. Mi hanno aiutato una fondazione di tennis e ricevo anche uno stipendio mensile dalla Iocl (compagnia di carburante ...

Sumit Nagal, 26 anni, numero uno del tennis indiano e 159 al mondo: «Sto investendo tutto ciò che incasso, posso permettermi di viaggiare solo col coach senza fisioterapista». Djokovic: «Aiutiamo i tennisti posizionati dalla piazza numero 100 in poi».