Sudafrica | muffin alla cannabis | 90 bambini ricoverati

Circa novanta bambini delle scuole primarie di Pulamadibogo, a nord - ovest di Pretoria, in Sudafrica , sono stati ricoverati in ospedale dopo aver ...

Il bilancio finale degli intossicati: 'Circa 87 alunni' tra coloro che hanno mangiato i dolci alla cannabis a ricreazione sono stati dimessi. E' successo, riporta la Bbc, a Pulamadibogo, a nord - ovest di Pretoria, in Sudafrica. A quanto emerso i bambini hanno acquistato i dolci da venditori ambulanti sulla strada per la scuola.

Gli studenti della primaria di Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria, hanno acquistato i dolci per la ricreazione da ambulanti sulla strada della scuola. Due venditori arrestati per tentato omicidio ...Dopo aver mangiato dei muffin che si pensa contenessero della cannabis, 90 bambini sono stati ricoverati in ospedale in Sudafrica. Secondo quanto riferito dai funzionari locali, gli alunni che ...