Sud Invest Claudio Durigon | “Serve una Cernobbio del sud”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) “unadel Sud, questa è una grande occasione e possiamo iniziare da qui. Gli elementi fondamentali che noi oggi abbiamo in campo danno risultati buoni. Abbiamo dati importanti e sono confortanti. Il Pnrr sta cominciando a funzionare, è un’occasione unica per il nostro Paese e per il s