Suburræterna presentata alla Festa del Cinema di Roma | le prime immagini e quando esce su Netflix

(Di venerdì 22 settembre 2023) Susta per arrivare, lo spin-off che espanderà l'universo di Suburra, presentato in anteprima, con la proiezione dei primi due episodi,deldi. Una nuova storia originale prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios,è scritta da Ezio Abbate...

... la prima serie ad essereal Netflix See What's Next 2023 è stata Tutto chiede salvezza ... La prima serie che vedremo:La prima serie Netflix italiana della stagione 2023/2024 ...... generi, linguaggi, e soprattutto dei protagonisti in carne e ossa della ricca offerta... tra ritorni ( Tutto chiede salvezza 2; La legge di Lidia Poët 2 ) e reboot (); mescola ...