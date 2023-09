STRISCIA LA NOTIZIA | LA VOCE DELLA VEGGENZA | ALESSANDRO SIANI E VANESSA INCONTRADA INAUGURANO LA 36ESIMA EDIZIONE

(Di venerdì 22 settembre 2023) Reduce dai molti successi dello scorso anno – tra cui le inchieste sul bar posto all’interno dell’agenzia delle entrate di Roma che non emetteva gli scontrini, sui maltrattamenti nei Cpr e sulla pubblicità occulta al festival di Sanremo, solo per citarne alcune –la, il tg satirico di Antonio Ricci torna quest’anno, lunedì 25 settembre, per la. E si prepara a una grande festa perché il 7 novembre festeggerà 35 anni di impegno civico e sociale al fianco dei cittadini, riconfermandosi il programma satirico di informazione da Guinness, il più longevo al mondo per numero di puntate. Dietro al bancone c’è la coppia, ormai affiatatissima, formata da, al terzo anno insieme. Confermate ...

Il patron diladice la sua sulla presentatrice, ora a Londra Tagliente, su Myrta Merlino non è tenero: "So solo che è la fidanzata di Tardelli" Antonio Ricci è un fiume in piena alla conferenza ...Torna 'la' , in onda su Canale 5 da lunedì 25 settembre alle ore 20:35. Con le incursioni del Gabibbo, il Tapiro d'Oro consegnato ai vip, le inchieste scomode, le imitazioni di politici e ...

Striscia la Notizia finisce prima, Antonio Ricci svela il nuovo orario: il motivo riguarda anche il Gf Fanpage.it

Antonio Ricci presenta Striscia la Notizia e ne ha per tutti: "Fazio vittima da Oscar, Baglioni mezzo prete" Virgilio Notizie

In occasione della conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, Antonio Ricci tra le tante novità del tg satirico, ha parlato anche di ...Torna in TV uno dei programmi più seguiti della storia, reduce dai successi dello scorso anno e forte di novità: Striscia la Notizia.