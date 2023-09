Strangola la compagna e poi si costituisce | l’ultimo femminicidio nel Padovano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ha ucciso lae si è poi costituito. È statata e lasciata sul pavimento di casa Liliana Cojita, 56 anni, con ogni probabilità dal suo compagno, un tunisino di 49 anni che poi si è presentato alla stazione dei carabinieri di Tombolo, nel. L’uomo è rimasto in caserma per ore, sentito dal magistrato di turno Roberto D’Angelo e dai militari dell’Arma ai quali sono affidate le indagini e che stanno facendo accertamenti sulle sue dichiarazioni. Il presunto omicida avrebbe raccontato ogni particolare, senza reticenze ma i carabinieri lo stanno incalzando per avere avere un quadro preciso su quanto è avvenuto. I due vivevano da qualche tempo nell’appartamento di Tombolo: lei, in Italia dagli inizi del 2000, nessun precedente e senza occupazione; lui invece, da una decina di anni nella penisola in maniera regolare, ...