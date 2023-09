Status quo della Banca del Giappone | nonostante l’inflazione ostinata e il calo dello yen

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladel(BoJ) ha mantenuto senza sorpresa la sua politica monetaria ultra-accomodante venerdì,nel Paese rimanga ben al di sopra del suo obiettivo del 2% e la grande debolezzayen rispetto al dollaro.La BoJ continuerà gli acquisti illimitati di obbligazioni per garantire che i rendimenti decennalisi non superino l’1%,

Al direttore - Noi utenti per necessità dei Taxi a Roma a leggere le dichiarazioni dell’amministrazione non possiamo che farci una gran risata per ...

Libia: il Paese al bivio tra il mantenimento dello status quo e una nuova rivoluzione Agenzia Nova

*** Giappone: Banca centrale mantiene status quo monetario Il Sole 24 ORE

I nuovi fondi - e i loro fondatori - specializzati in startup recentemente apparsi sulla scena italiana. Con un approccio nuovo: non solo finanziatori, ma ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - La Banca del Giappone, come atteso, ha mantenuto la sua politica monetaria ultra accomodante, nonostante l'inflazione nel paese, che rimane ben al di so ...