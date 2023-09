Stagionali | poi l' amara scoperta | finisce malissimo a Reazione a Catena

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Una volta valorosi condottieri a caccia del vello d'oro, oggi star della tv nel quiz più seguito di Rai1: stiamo parlando degli Argonauti da Rivoli, il trio composto da Ornella, Maurizio e Marco, che hanno strappato il titolo di campioni ai “Ciao Nonni” nella trasmissione “”, condotta da Marco Liorni. Il gioco dell'Intesa Vincente stavolta ha premiato i concorrenti piemontesi, con un bottino di 134000 euro! Ora si preparano a nuovi sfidanti, gli “Aglio e Olio”, che promettono battaglia. I tre “argonauti” non sono riusciti ad eccellere altrettanto, dopo aver vinto il duello con i “Ciao Nonni”, nel gioco dell'Ultima: la parola finale è “LENTO”, la successiva inizia con “ST” econ “I”. Per indovinare la parola nascosta i concorrenti acquistano il terzo elemento, “SALDI”, e giocano per 1047 ...