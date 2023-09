Squid Game | La Sfida arriva il 22 novembre su Netflix

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ritorna. La seconda stagione, "La", apre l'arena a 456 giocatori in carne e ossa che parteciperanno al gioco mortale alla ricerca di una ricompensa di 4,56 milioni di dollari che potrebbe cambiare la loro vita per il meglio. Mentre sino in una serie di giochi ispirati allo show originale - più nuove sorprendenti aggiunte - le loro strategie, le loro alleanze e il loro carattere saranno messi alla prova mentre i concorrenti intorno a loro verranno eliminati uno dopo l'altro.