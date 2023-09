Spy Kids | Armageddon | la recensione della commedia action su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il film: Spy, 2023. Regia: Robert Rodriguez. Cast: Zachary Levi, Gina Rodrugez, Connor Esterson. Genere:. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Un pericoloso virus informatico minaccia il mondo. Soltanto la famiglia Torrez, composta da due spie in incognito e due bambini indomabili, potrà fronteggiare un temibile nemico, nascosto dietro un videogioco. Robert Rodriguez deve tenerci molto ai suoi giocattoli, e non ha alcuna intenzione di lasciarli andare. La saga ludica di Spy Game è sempre stata roba sua. Fin da quando, nel lontano 2001, diede il via a un piccolo fenomeno cult in cui parodia di genere e avventura familiare si contaminavano a vicenda. Facile immaginare un regista creativo come lui, passato di recente anche ...