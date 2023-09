Spavento in casa Real | il top non si allena | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 settembre 2023) I Blancos tremano dopo ledall’mento odierno. Un titolarissimo non si èto, attirando anche le attenzioni in ottica Napoli. Conclusa la prima giornata di Champions League, con il Napoli uscito vincitore da quel di Braga, è tempo di pensare alle prossime sfide di campionato. Nei prossimi 9 giorni, Bologna, Udinese e Lecce saranno infatti le avversarie degli azzurri in Serie A. Ovviamente però, la mente non può che andare già al 3 ottobre, quando al Maradona arriveranno i Galacticos delMadridti dall’ex Carlo Ancelotti. Proprio in ottica della suddetta sfida, l’attenzione è stata attirata anche all’ombra del Vesuvio, quando un top blancos non ha preso parte all’mento odierno Bellingham non si, paura in...