Spagna | continua l’epurazione nella Federcalcio spagnola | licenziato il responsabile dell’Area Integrità El Mundo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Inl’onda lunga dello scandalo che ha colpito Rubiales e la, la Rfef. Dopo la testa di Camps, “braccio armato di Rubiales”, è caduta la testa di un altro fedelissimo dell’ex presidente federale. Si tratta di Miguel Garcia Caba,della federazione. La nazionale femminile della, infine, sta ottenendo quanto richiesto alla federazione per far tornare il sereno sul calcio spagnolo. Avevano chiesto un cambiamento radicale e profondo, e così il calcio spagnolo si sta attivando per soddisfare le richieste delle campionesse del mondo. La notizia diffusa da El: “L’organizzazione oggi presieduta da Pedro Rocha ha informato ieri pomeriggio del licenziamento di ...

La guerra tra calciatrici e federcalcio lacera la Spagna: continua lo sciopero dopo il caso Rubiales La Gazzetta dello Sport

Spagna, continua lo scontro calciatrici-RFEF: in 20 contro la convocazione della neo ct Tomé TUTTO mercato WEB

In Spagna il tribunale di Navarra, nei Paesi Baschi, ha condannato a sei mesi di carcere una 23enne di Pamplona che in discoteca aveva toccato il lato B di un uomo. La giovane è stata condannata per ...