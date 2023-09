(Di venerdì 22 settembre 2023) POLIZIA LOCALE. A finire dietro le sbarre sono stati due trentenni, colti in flagranza di reato, neldella

Tre persone tra i 20 e i 32 anni sono state arrestate a Caivano dai carabinieri della stazione locale per detenzione e spaccio di droga . I militari, ...

...con un conseguente abbattimento dei prezzi al dettaglio di quest'ultimo nelle piazze di) . ... Tra i mobili della cucina, infatti, oltre ad alcunigrammi di cocaina, c'era della sostanza ...... Genova e Torino, e di un'organizzazione dedita a un fiorentedi sostanze stupefacenti, ... oltre all'acquisizione di plurime emergenze diprocedimenti penali. Scarica il PDF pagina

Spaccio, altri due arresti nel quartiere di Malpensata L'Eco di Bergamo

MET - Cerbaie, smantellati altri tre bivacchi utilizzati dagli spacciatori MET - Provincia di Firenze

Gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato un’operazione antidroga all’interno della Vela Rossa di viale della Resistenza. In particolare, i poliziotti hanno esperito ...Circostanza che riguarda un dipendente di una cooperativa che è finito in manette, in esecuzione di una ordinanza cautelare, insieme agli altri presunti appartenenti a una associazione che spacciava ...