si dichiara preoccupato: "Salah sta giocando con quest'idea e, alla fine, temo che sentirà la voglia di dover andar via. La stragrande maggioranza dei tifosi del Liverpool sarebbe ...si dichiara preoccupato: "Salah sta giocando con quest'idea e, alla fine, temo che sentirà la voglia di dover andar via. La stragrande maggioranza dei tifosi del Liverpool sarebbe ...

Souness duro su Pogba: “Prende in giro tutti, la verità è che è un idiota pigro” ItaSportPress

Sampdoria, duro attacco di Souness a Pogba: è uno s... ClubDoria46.it

L'ex giocatore della Sampdoria, Graeme Souness, non usa mezzi termini su Pogba: accuse pesanti nei confronti del calciatore invischiato nella bufera per il cas ...Non c’è pace per Paul Pogba, che ha ricevuto l’ennesimo duro attacco. Il ritorno alla Juventus doveva essere un punto di svolta per la sua carriera, ma così non è stato. Non c’è pace per Paul Pogba, c ...