Sostegno alle donne vittime di violenza dal San Marzano Calcio e dal Comune

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn una dimostrazione di impegno sociale senza precedenti, il Sane il suo presidente Felice Romano hanno annunciato un’iniziativa straordinaria volta a combattere ladi genere. La società calcistica ha deciso di organizzare una serie di iniziative di sensibilizzazione lungo tutta la stagione, dimostrando che la lotta contro ladi genere è un impegno costante e non limitato a una sola giornata. Questo impegno ha trovato un fortenella sindaca di Sansul Sarno, Carmela Zuottolo, che è stata di persona a casa delle dueed ha promesso di non lasciarle sole, al di là di ogni ruolo istituzionale o appartenenza territoriale. Il San, a partire da ...

Il Partito democratico verso il sostegno a Marco Cappato alle suppletive a Monza . Secondo quanto trapela dall’Adnkronos, la decisione non è ancora ...

Supplenze su spezzoni pari o inferiori alle 6 ore: in questi giorni i Dirigenti Scolastici pubblicano le disponibilità residue e chiedono ai docenti ...

AGI - Dopo l'addio dei trenta dirigenti liguri passati ad Azione, per Elly Schlein un'altra grana arriva dai territori. Questa volta dalla ...

L’assegnazione delle Supplenze d alle graduatorie di istituto è disciplinata dall’articolo 13 dell’OM n. 112/2022: come procedere per quelle su posto ...

“Ricomincio dai libri” la manifestazione libera e ad accesso gratuito ritorna a Napoli dal 22 al 24 settembre per la prima volta ospitata nella ...

... cripto miner con sede in Germania, in un'azione diiniziative di intelligenza artificiale (AI). In un post sul blog del 21 Settembre, Tether ha dichiarato che l'investimento strategico ...... finalizzate aldei progetti green che rientrano nel piano della Società. Il finanziamento,...evoluzione da puro operatore del settore della pubblica illuminazione a leader nella fornitura...

Le amministrazioni e il sostegno alle economie locali in periodi di ... Fondazione Openpolis

GAL Sulcis Iglesiente: bando territoriale di sostegno alle imprese del ... La Provincia del Sulcis Iglesiente

Il deputato chiede "all’assessore Sammartino ed al presidente Schifani di dare una risposta certa alle aziende" ...Si inizia con i divieti di sosta da mezzanotte alle 12.30 di domenica 24 settembre in piazza di Cestello, piazza dei Nerli, piazza della Calza e largo Speranza. Sempre da mezzanotte ma fino alle 18.30 ...