Sospetto che la Finanziaria 2024 non servirà agli italiani | ma ai partiti di destra-centro

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il forte richiamo alla moderazione e alla responsabilità che il ministro Giorgetti ripete ormai da un mese in tutte le sedi rappresenta un’esigenza reale oppure si tratta ancora del consueto gioco mediatico con una pluralità di fini nascosti? Veramente siamo in braghe di tela, come si sarebbe detto un tempo nelle mie zone, oppure siamo di fronte all’ennesima finzione economico-del fronte conservatore? Fra qualche giorno con la pubblicazione della Nadef le cifre saranno svelate, ma intanto è possibile fare qualche osservazione preliminare verso la prossima legge di bilancio. Il ministro delle Finanze non dovrebbe essere così pessimista. Lo sono stati sempre tutti i suoi colleghi al momento di preparare il bilancio a settembre, anche se nessuno è stato così lamentoso come Giorgetti. La legge di bilancio di quest’anno dopo i due anni orribili della pandemia e ...