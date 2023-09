Sophia Loren ha dovuto farla finita | lo strazio è enorme | “Non posso vivere” | Decisione sofferta fino all’ultimo secondo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 settembre 2023), una, ma inevitabile: “Non”. Purtroppo non si torna più indietro Una donna dal fascino eterno che, ieri, oggi e domani resterà impressa nella memoria del mondo intero. Una delle donne più belle ed affascinanti che, nel corso della sua brillante carriera artistica, ha dimostrato il suo innato talento per la recitazione, diventando una delle attrici più amate nel panorama internazionale.nasce il 20 settembre 1934 a Roma. Prima di proseguire la presentazione della star, cogliamo l’occasione per porgere i più sinceri auguri ad una delle donne che hanno fatto la storia del cinema italiano. La sua infanzia prosegue a Pozzuoli che per l’attrice rappresenta il suo posto sicuro: “Per me significa tante ...