Sonno notturno | perché le donne fanno più fatica degli uomini

Altri segni e sintomi sono allucinazioni, paralisi del, incapacità di muoversi per brevi periodi dopo il risveglio o prima di addormentarsi, e undisturbato, caratterizzato da ...... in media, sogni 5 volte ogni notte, nelle varie fasi del. Ed è come ricevere delle lettere dell'inconscio che non apriamo mai. Indagare le nostre visioniè certamente un buon modo, ...

Perché le donne dormono peggio degli uomini (e succede per tutta la vita) Corriere della Sera

Narcolessia, al via la campagna d’informazione per riconoscere i sintomi anche nei bambini Corriere della Sera

l’ormone del sonno, grazie a un enzima detto “timezyme”. La melatonina svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del ciclo epidermico notturno: attiva infatti i meccanismi di rigenerazione e ...ma il poter contare su una qualità del sonno indispensabile per rimanere vigili e concentrati, soprattutto per recuperare dallo stress psico fisico dei turni massacranti dei lunghi orari notturni ...