Sondaggi | sui migranti gli italiani bocciano il governo Meloni

(Di venerdì 22 settembre 2023) La stretta annunciata dalla premier Giorgiasul temanon convince gli. Parola disti. Lo scorso 17 settembre la premier è stata a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. In quella circostanza ha annunciato una serie di interventi...

Circa nove donne italiane su dieci ritengono che i media non dedichino abbastanza attenzione al tema della salute femminile. È quanto emerge da un ...

Il sondaggio sulla Cgil è chiuso in un cassetto ed è inaccessibile a tutti, tranne che al segretario Maurizio Landini . Riporta Il Foglio in un ...

Ma quale delusione per le politiche del governo di Giorgia Meloni su migranti e sbarchi. Un Sondaggio di AnalisiPolitica realizzato per Libero dice ...

Il dittatore comunista terzo in un sondaggio tra i leader più popolari in russi a, che invece punisce duramente Gorbacev e Eltsin, in fondo alla ...

Un trend dei social ci porta a parlare della presunta “ossessione” dell’Antica Roma da parte degli uomini , come sottolineato da Mike ...

Inoltre il consenso a Giorgia Meloni e alle forze di maggioranza 'si vede daipartiti', con FdI e il centrodestra sempre saldamente in testa.Interrogatocommenti di Morawiecki sulla fornitura di armi, il ministro dei beni statali Jacek ... che ha dato voce ai sentimenti antiucraini, è terzo in moltied è emerso come un ...

Sui migranti gli italiani bocciano il governo Meloni Today.it

Sondaggi elettorali Tecné, su Lega e Movimento 5 Stelle Termometro Politico

Il partito di meloni sempre primo al 28,7% (+0,2%), per la terza settimana consecutiva registrano un dato inferiore al 20% ...La stretta annunciata dalla premier non convince gli italiani. Parola di sondaggisti. Sullo sfondo c'è la Lega, che con le sue soluzioni radicali conquista consensi. Un dato che, in chiave elezioni eu ...